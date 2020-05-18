Главный санитарный врач Дона: Показатели для снятия ограничений пока не достигнуты
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о ситуации по коронавирусу в регионе. Доклад главный санитарный врач Дона представил на заседании регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам Евгения Ковалева, вопреки ожиданиям, на минувшей неделе произошёл рост числа заболеваний. Такая тенденция помешала снять ряд ограничений.
- На прошлой неделе мы отмечали рост коэффициента заболеваемости (Rt*). Цифра увеличивалась со среды и к концу недели достигла максимума – 1,3, когда этот показатель не должен превышать единицы, - сообщил санврач.
При этом в регионе выполняется показатель по тестированию населения. Охват на 20-й неделе распространения вируса составил 71 тест на 100 тысяч населения при установленной планке 70 на 100 тысяч. Уровень летальности в регионе ниже среднероссийского.
- Часть показателей для снятия ограничений пока не достигнута, - резюмировал Ковалев.
Главный санврач Дона добавил, что для стабилизации эпидситуации и перехода к первому этапу снятия ограничений необходимо обеспечить стабильное тестирование на уровне не менее 3 000 тестов ежедневно с увеличением до 3 800.
- Также необходимо снижать и предупреждать заболеваемость путём безусловного исполнения ограничительных мероприятий, а именно - самоизоляции и масочного режима, - добавил Ковалев.
Во время совещания также обсуждался вопрос о закрытии ряда территорий области на карантин. Соответствующее решение может быть принято уже на днях. Одновременно с этим послабление режима может произойти в городах с наиболее благополучной эпидемиологической обстановкой.
*Rt - коэффициент заболеваемости рассчитывается путём деления числа выявленных больных за четыре дня на число выявленных больных за предыдущие четыре дня.