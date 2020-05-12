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Главный санврач Дона объяснил, почему ослабляется режим ограничений при росте числа заболевших

Главный санврач Дона объяснил, почему ослабляется режим ограничений при росте числа заболевших
Главный санитарный врач Ростовской области разъяснил, почему в регионе стало возможным ослаблять режим самоизоляции, несмотря на рост заболеваемости. О показателях, которые позволяют Дону постепенно возвращаться к нормальной жизни, Евгений Ковалёв рассказал во время брифинга 14 мая.

Одним из главных пунктов является количество передач инфекции от одного человека, то есть число человек, которые заразились от одного инфицированного. В начале пандемии в Ростовской области фиксировали большие темпы роста этого показателя. Сегодня же от каждого заболевшего заражается не более одного человека. Это связно с режимом самоизоляции, ношением средств защиты, соблюдением социальной дистанции.

- Общие темпы прироста заболевших COVID-19 не превышает четырёх процентов, - отметил также Евгений Ковалёв. - На высоком уровне держится показатель выявления новых инфицированных, как с симптомами, так и бессимптомных.

Напомним, Ростовская область начнёт первый этап снятия ограничений 15 мая. Ещё через несколько дней возобновят работу ряд предприятий.

Теги: коронавирус в Ростове

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