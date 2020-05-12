Главный санврач Дона объяснил, почему ослабляется режим ограничений при росте числа заболевших
Главный санитарный врач Ростовской области разъяснил, почему в регионе стало возможным ослаблять режим самоизоляции, несмотря на рост заболеваемости. О показателях, которые позволяют Дону постепенно возвращаться к нормальной жизни, Евгений Ковалёв рассказал во время брифинга 14 мая.
Одним из главных пунктов является количество передач инфекции от одного человека, то есть число человек, которые заразились от одного инфицированного. В начале пандемии в Ростовской области фиксировали большие темпы роста этого показателя. Сегодня же от каждого заболевшего заражается не более одного человека. Это связно с режимом самоизоляции, ношением средств защиты, соблюдением социальной дистанции.
- Общие темпы прироста заболевших COVID-19 не превышает четырёх процентов, - отметил также Евгений Ковалёв. - На высоком уровне держится показатель выявления новых инфицированных, как с симптомами, так и бессимптомных.
Напомним, Ростовская область начнёт первый этап снятия ограничений 15 мая. Ещё через несколько дней возобновят работу ряд предприятий.