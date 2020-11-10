Главный санитарный врач Ростовской области не исключил ужесточения мер, связанных с коронавирусом

Главный санитарный врач Ростовской области ответил на вопрос о возможном возвращении ограничительных мер. Ответ на вопрос Евгений Ковалев дал в ходе брифинга 12 ноября в правительстве региона.Из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации в стране власти регионов снова принимают решение о возвращении ограничительных мер. В связи с этим главного санитарного врача Дона попросили ответить на вопрос, возможно ли возвращение ограничений в Ростовской области.По словам Евгения Ковалева, сотрудники Роспотребнадзора вместе с органами власти уже ввели те мероприятия, которые соответствуют нынешней эпидситуации. Однако в случае ухудшения будет принят и ряд других, более жестких, мер.- При ухудшении ситуации мы будем рассматривать дополнительные ограничительные мероприятия, - прокомментировал Ковалев. - На сегодняшний день необходимые ограничительные меры уже введены.Напомним, из-за стремительного роста заболевших коронавирусом в регионе вернули некоторые ограничения. С 16 октября снова запретили плановые приемы в медучреждениях, за исключением курсового и программного лечения, курение кальянов в общественных местах, а все рестораны и кафе должны закрыть свои двери не позже 22 часов. Кроме того, введено ограничение на физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей в закрытых помещениях, а выступления музыкальных групп, театральных и других коллективов будут разрешены при условии заполнения залов на 40% и при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности.Ситуация с коронавирусом в регионе действительно критическая. Нарастающим итогом всего в Ростовской области были заражены 34 347 человек. Жертвами инфекции стали 1 013 дончан.