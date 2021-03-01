Главе Куйбышевского района избрали меру пресечения
Главе Куйбышевского района Наталье Мирющенко избрали меру пресечения. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону 3 марта.
Чиновницу отправили под домашний арест сроком на два месяца, то есть до 24 апреля 2021 года. Её подозревают в получении крупной взятки.
Напомним, главу Куйбышевского района задержали 25 февраля. В её доме и на рабочем месте прошли обыски и проверка документации. По версии следствия, с 2019 по 2021 годы Наталья Мирющенко получила 2,7 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Компания дала взятку чиновнице за победу в конкурсе по госконтракту на строительные работы.
Пока полномочия главы Куйбышевского района исполняет замглавы по строительству, архитектуре, муниципальному хозяйству, транспорту и связи Алексей Голословский.