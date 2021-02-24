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Задержана глава администрации Куйбышевского района Ростовской области

Задержана глава администрации Куйбышевского района Ростовской области
В Ростовской области задержана глава администрации Куйбышевского района. Информация об этом появилась в соцсетях. Собственный источник Rostov.ru, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию.

Известно, что Наталья Мирющенко была задержана 25 февраля. В ее доме и на работе прошли обыски и проверка документации. Обстоятельства дела, по которому она была задержана, пока не известны.

Получить оперативный комментарий в администрации Куйбышевского района не удалось.

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