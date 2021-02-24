Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Глава Куйбышевского района подозревается в получении крупной взятки

Глава Куйбышевского района подозревается в получении крупной взятки
В отношении главы Куйбышевского района возбудили уголовное дело. Наталью Мирющенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы глава администрации получила взятку в размере 2,7 миллионов рублей. Деньги передавал представитель коммерческой организации, которая выиграла конкурс по госконтракту на строительные работы. Наталья Мирющенко получила деньги за содействие в победе на конкурсе.

Как сообщал Rostov.ru, главу задержали 25 февраля. У нее дома и на работе прошли обыски и проверка документации.

- В настоящее время решается вопрос об избрании Мирющенко меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.