Глава Куйбышевского района подозревается в получении крупной взятки
В отношении главы Куйбышевского района возбудили уголовное дело. Наталью Мирющенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2019 по 2021 годы глава администрации получила взятку в размере 2,7 миллионов рублей. Деньги передавал представитель коммерческой организации, которая выиграла конкурс по госконтракту на строительные работы. Наталья Мирющенко получила деньги за содействие в победе на конкурсе.
Как сообщал Rostov.ru, главу задержали 25 февраля. У нее дома и на работе прошли обыски и проверка документации.
- В настоящее время решается вопрос об избрании Мирющенко меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.