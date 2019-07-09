Глава Советского района Ростова собирается покинуть пост



Глава администрации Советского района Ростова готовится уйти в отставку. Олег Свистунов собирается покинуть свой пост в ближайшие дни. Об этом сообщил депутат Ростовской городской Думы Сергей Смирнов 10 июля.

- Он уходит. На днях. Кто новый - пока тайна, - написал народный избранник на своей странице в «Фейсбуке».



Напомним, Олег Смирнов возглавил администрацию Советского района Ростова в марте 2014 года. До назначения он занимал должность директора департамента экономики донской столицы. На этом посту он сменил Михаила Васильева, назначенного первым заместителем главы администрации Ростова.