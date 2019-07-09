Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Глава Советского района Ростова собирается покинуть пост

Глава Советского района Ростова собирается покинуть пост
Глава администрации Советского района Ростова готовится уйти в отставку. Олег Свистунов собирается покинуть свой пост в ближайшие дни. Об этом сообщил депутат Ростовской городской Думы Сергей Смирнов 10 июля.
- Он уходит. На днях. Кто новый - пока тайна, - написал народный избранник на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, Олег Смирнов возглавил администрацию Советского района Ростова в марте 2014 года. До назначения он занимал должность директора департамента экономики донской столицы. На этом посту он сменил Михаила Васильева, назначенного первым заместителем главы администрации Ростова.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.