Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Бывший глава Кировского района Ростова назначен первым заместителем мэра Батайска

Бывший глава Кировского района Ростова назначен первым заместителем мэра Батайска

В администрации города Батайска произошли кадровые изменения. На должность первого заместителя мэра назначен бывший глава администрации Кировского района Ростова 47-летний Роман Волошин. Об этом 12 ноября сообщили в администрации Батайска.

По профессии Роман Волошин – учитель истории. На государственной службе трудится с 2001 года. Он занимал руководящие должности в администрации Ростовской области, был начальником организационного отдела аппарата губернатора, возглавлял организационный отдел, руководил секретариатом вице-губернатора.

До нового назначения занимал должность главы Кировского района донской столицы.

Во время работы в Правительстве Ростовской области прошел профессиональную переподготовку в академии государственной службы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.