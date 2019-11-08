Бывший глава Кировского района Ростова назначен первым заместителем мэра Батайска





В администрации города Батайска произошли кадровые изменения. На должность первого заместителя мэра назначен бывший глава администрации Кировского района Ростова 47-летний Роман Волошин. Об этом 12 ноября сообщили в администрации Батайска.



По профессии Роман Волошин – учитель истории. На государственной службе трудится с 2001 года. Он занимал руководящие должности в администрации Ростовской области, был начальником организационного отдела аппарата губернатора, возглавлял организационный отдел, руководил секретариатом вице-губернатора.



До нового назначения занимал должность главы Кировского района донской столицы.



Во время работы в Правительстве Ростовской области прошел профессиональную переподготовку в академии государственной службы.