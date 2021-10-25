Глава Роспотребнадзора Ростовской области пригрозил очередным ужесточением ограничений по COVID-19

Главный санврач донского региона пригрозил еще больше ужесточить карантинные меры. Об этом Евгений Ковалев заявил в ходе брифинга 27 октября.Глава областного Роспотребнадзора напомнил, что в каждом субъекте РФ, учитывая конкретную ситуацию по COVID-19, могут продлить жесткие ограничения с выходными днями. Сейчас в донском регионе нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября. Это необходимо, чтобы уменьшить число инфицированных, - за последнюю неделю антирекорд на Дону обновлялся несколько раз. Власти просят жителей региона воздержаться от поездок и по возможности провести выходные дома.- Мне хотелось бы верить в то, что мы вместе обеспечим этот режим и будем находиться дома, за исключением тех производств, которые круглосуточные и непрерывные, и тех специальностей, которые направлены на обеспечение жизнедеятельности. Таким образом нам удастся обеспечить основную цель - снизить заболеваемость.При этом главный санврач отметил, что если заболеваемость не станет ниже, то будут рассматривать дополнительные меры реагирования.