Главный санврач Ростовской области попросил власти не смягчать ограничения по COVID-19

В Ростовской области не будут ослаблять карантинные меры по коронавирусу. Об этом 30 марта сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19.По словам руководителя Роспотребнадзора, сейчас не стоит принимать поспешные решения и идти на ослабления. Меры, которые действуют на территории области, выверенные и логичные.Евгений Ковалев также отметил, что ситуация по распространению инфекции остается напряженной. В регионе фиксируют рост заболеваемости, в частности среди молодежи от 18 до 40 лет. С начала пандемии общее число инфицированных достигло 80 597.Последний раз карантинные меры ослабляли 9 марта. Теперь на территории Ростовской области действует только одно ограничение - посещение общественных мест и посещение массовых мероприятий в медицинских масках.