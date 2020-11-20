Алексей Логвиненко уволил главу администрации Советского района Ростова

Уволен глава администрации Советского района Ростова-на-Дону. Информацию об освобождении Павла Исакова от занимаемой должности подтвердили 24 ноября в ростовской мэрии.Соответствующий документ уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Отмечается, что Павел Исаков покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен Геннадий Туркин.К временной должности Геннадий Туркин приступит с 25 ноября.Об экс-главе района известно, что он проработал на своей должности около полутора лет. До этого Исаков трудился заместителем главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону.