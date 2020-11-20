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Алексей Логвиненко уволил главу администрации Советского района Ростова

Алексей Логвиненко уволил главу администрации Советского района Ростова
Уволен глава администрации Советского района Ростова-на-Дону. Информацию об освобождении Павла Исакова от занимаемой должности подтвердили 24 ноября в ростовской мэрии.

Соответствующий документ уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Отмечается, что Павел Исаков покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен Геннадий Туркин.

К временной должности Геннадий Туркин приступит с 25 ноября.

Об экс-главе района известно, что он проработал на своей должности около полутора лет. До этого Исаков трудился заместителем главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону.

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