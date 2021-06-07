Глава администрации Ростова назвал причину снижения темпов вакцинации

Сити-менеджер Ростова назвал причину снижения темпов вакцинации за последний месяц. По словам Алексея Логвиненко, на длительных майских праздниках жители донской столицы предпочли прививке алкоголь. Об этом он сообщил во время брифинга по коронавирусу 8 июня.- Мы видим спрос и желание вакцинироваться, - отметил глава администрации Ростова. - В апреле мы вакцинировали 65 тысяч человек, а в мае - 52 тысячи. Это было вызвано длинными майскими праздниками. Люди в эти десять дней говорили: «Мы не хотим вакцинироваться, потому что после вакцинации нельзя пить три дня».Алексей Логвиненко также добавил, что донской столице удастся сохранить лидирующую позицию по вакцинации среди городов области. Уже в середине мая Ростов вышел на прежние темпы прививания.