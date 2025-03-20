На Ростов обрушились магнитные бури

Фото: Rostov.ru

На Ростов в конце рабочей недели обрушились магнитные бури. Прогноз разместили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Гемагнитные удары атаковали землю утром 20 марта. Уже к 07:00 буря прекратилась. На следующий день шторм снова накроет. По силе удары составят уровня G1. Причиной серии бурь стало увеличение скорости солнечного ветра.Напомним, в начале апреля жителей в течение 10 дней ожидают магнитные бури.Чтобы избежать недомогания метеозависимым людям лучше снизить как физическую, так и умственную нагрузку. Также рекомендуется отказаться от кофе.