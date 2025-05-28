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На Зеленом острове в Ростове рыбак поймал гигантскую рыбу

На Зеленом острове в Ростове рыбак поймал гигантскую рыбу
В Ростове на Зеленом острове рыбак поймал огромную рыбу. Об этом он рассказал в соцсетях 28 мая.

Парень отправился на рыбалку с друзьями. Они выбрали Зеленый остров, который популярен у рыбаков. Здесь всегда много рыболовов, даже больше, чем рыбы.

Во время рыбалки рыбак почувствовал, что поймал крупную рыбу. Ему пришлось приложить усилия, чтобы вытащить ее. В итоге он поймал восьмикилограммового амура.

Поймать такую рыбу на Зеленом острове — большая удача. В сезон здесь много рыбаков, и конкуренция за улов очень высокая.
Фото: соцсети
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