На Зеленом острове в Ростове рыбак поймал гигантскую рыбу

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В Ростове на Зеленом острове рыбак поймал огромную рыбу. Об этом он рассказал в соцсетях 28 мая.Парень отправился на рыбалку с друзьями. Они выбрали Зеленый остров, который популярен у рыбаков. Здесь всегда много рыболовов, даже больше, чем рыбы.Во время рыбалки рыбак почувствовал, что поймал крупную рыбу. Ему пришлось приложить усилия, чтобы вытащить ее. В итоге он поймал восьмикилограммового амура.Поймать такую рыбу на Зеленом острове — большая удача. В сезон здесь много рыбаков, и конкуренция за улов очень высокая.