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Футбольный клуб «Ростов» потратит больше двух миллионов на услуги охраны

Футбольный клуб «Ростов» потратит больше двух миллионов на услуги охраны
Футбольный клуб «Ростов» потратит больше двух миллионов на услуги охраны. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации фирма должна охранять трибуны стадиона «Ростсельмаша», медико-восстановительный центр, а также общежитие гостиничного типа для игроков. Охране также подлежат прожекторные башни и павильоны.

Исполнять услуги будет «Агентство безопасности-Юг». Выполнять работу компания обязана с июня до конца декабря.

В чемпионате России «Ростов» занял девятое место. По итогам матчей команда набрала 41 очко и пропустила 23 мяча.

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