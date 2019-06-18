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ФК «Ростов» потратит 24 млн рублей на проведение домашних матчей

ФК «Ростов» потратит 24 млн рублей на проведение домашних матчей
За проведение матчей на домашнем стадионе футбольный клуб «Ростов» заплатит 24 миллиона рублей. Такая информация указана на интернет-портале госзакупок.

На «Ростов Арене» организуют матчи в рамках чемпионата России и Кубка России. Также здесь пройдут тренировки донской команды. На чемпионате встретятся команды Российской Премьер-Лиги.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Ростов» оказался на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Клуб уже вышел из отпуска и начал тренировки.

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