ФК «Ростов» потратит 24 млн рублей на проведение домашних матчей



За проведение матчей на домашнем стадионе футбольный клуб «Ростов» заплатит 24 миллиона рублей. Такая информация указана на интернет-портале госзакупок.



На «Ростов Арене» организуют матчи в рамках чемпионата России и Кубка России. Также здесь пройдут тренировки донской команды. На чемпионате встретятся команды Российской Премьер-Лиги.



Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Ростов» оказался на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. Клуб уже вышел из отпуска и начал тренировки.