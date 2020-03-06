Футболисты донского «СКА» подарили ростовчанкам тюльпаны



Ростовских красавиц решили поздравить игроки из футбольного клуба «СКА». Спортсмены с целой охапкой цветов вышли на Пушкинскую, напротив публичной библиотеки 8 марта.



В международный женский день, вратарь Иван Скрипник и Филипп Кондрюков одаривали прохожих тюльпанами. Каждую встречную футболисты радовали теплыми словами и поздравлениями.



- Каждая девушка любит цветы, потому мы решили не оставаться в стороне и подарить ростовчанкам по тюльпану, - рассказали спортсмены. – Оставайтесь такими же светлыми и продолжайте радовать нас своими улыбками.



Отметим, что 6 марта ростовский «СКА» провел два победных матча. Донские футболисты одолели сначала «Анапу», а затем «Волгу».