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Футболисты донского «СКА» подарили ростовчанкам тюльпаны

Футболисты донского «СКА» подарили ростовчанкам тюльпаны
Ростовских красавиц решили поздравить игроки из футбольного клуба «СКА». Спортсмены с целой охапкой цветов вышли на Пушкинскую, напротив публичной библиотеки 8 марта.

В международный женский день, вратарь Иван Скрипник и Филипп Кондрюков одаривали прохожих тюльпанами. Каждую встречную футболисты радовали теплыми словами и поздравлениями.

- Каждая девушка любит цветы, потому мы решили не оставаться в стороне и подарить ростовчанкам по тюльпану, - рассказали спортсмены. – Оставайтесь такими же светлыми и продолжайте радовать нас своими улыбками.

Отметим, что 6 марта ростовский «СКА» провел два победных матча. Донские футболисты одолели сначала «Анапу», а затем «Волгу».

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