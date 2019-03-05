Футболисты ФК «Ростов» поздравят ростовчанок с 8 Марта



Фото: ФК «Ростов»

Игроки футбольного клуба «Ростов» поздравят жительниц Ростова с 8 Марта. Об этом сообщается на официальной странице клуба.



Встретить футболистов можно будет накануне праздника, 7 марта, в четверг, на пересечении улицы Пушкинской и переулка Университетского.

- Встречаемся в 12:45, - говорится в сообщении. - С собой нужно взять хорошее настроение и улыбку.



Некоторые болельщицы посетовали, что встреча с игроками запланирована в рабочее время, и пожалели, что не смогут прийти.



Каким именно образом футболисты поздравят фанаток, представители клуба оставили в секрете.