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Футболисты ФК «Ростов» поздравят ростовчанок с 8 Марта

Футболисты ФК «Ростов» поздравят ростовчанок с 8 Марта
Фото: ФК «Ростов»
Игроки футбольного клуба «Ростов» поздравят жительниц Ростова с 8 Марта. Об этом сообщается на официальной странице клуба.

Встретить футболистов можно будет накануне праздника, 7 марта, в четверг, на пересечении улицы Пушкинской и переулка Университетского.
- Встречаемся в 12:45, - говорится в сообщении. - С собой нужно взять хорошее настроение и улыбку.

Некоторые болельщицы посетовали, что встреча с игроками запланирована в рабочее время, и пожалели, что не смогут прийти.

Каким именно образом футболисты поздравят фанаток, представители клуба оставили в секрете.

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