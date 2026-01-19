Новости
Фоторепортаж: На "Гремучем роднике" в Ростове-на-Дону прошли крещенские омовения

Крещенские омовения прошли на "Гремучем роднике" в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. 19 января жители города съехались на территорию достопримечательности и окунулись в воду, дотрагивались до нее, пили.
















Отметим, что рядом дежурили спасатели и медики, чтобы вмешаться и помочь, если что.
Фото: Rostov.ru
