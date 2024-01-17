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Какие купели будут работать на Крещение в Ростове

Какие купели будут работать на Крещение в Ростове
В Ростове-на-Дону подготовят семь купелей для омовения на Крещение. Об этом сообщили в администрации города.

Горожане смогут окунуться 18 января в роднике Сурб Хач на улице Баграмяна, 1 с 20:00 до 20:30. В этот же день на территории Свято-Иверского монастыря на улице Неклиновской, 4 - с 12:00 до 13:00, 19 января - с 04:00 до 05:00. Купель работает 18 января с 10:00 до 11:00 на территории храма Святого Георгия Победоносца на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 33, на следующий - с 11:00 до 12:00.

Окунуться 19 января можно в роднике «Серебряном» в переулке Красноярском, 13 с 06:00 до 06:30. В этот же день в Гремучем источнике на улице Амбулаторной, 55 - с 11:00 до 11:30 или на Северном водохранилище на проспекте Космонавтов, 2д в это же время. А также на Серафимовском источнике в Ботаническом саду ЮФУ - с 12:30 до 13:00.
Фото: Ростов ру
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