Стихийная свалка образовалась на Гремучем роднике в Ростове

В Ростове на Гремучем роднике обнаружили стихийную свалку. Об этом сообщили местные жители в соцсетях 22 июля.Сразу несколько урн оказались до отказа забиты мусором. А в одном месте и вовсе оказалась свалка. Бутылки, фантики и бумажки располагались по всей территории Гремучки.В поисках виновных Ростов.ру связался с компанией «Чистый город». Там от этой проблемы открестились, ссылаясь на то, что их дело - баки, а не урны: «Когда там поставят железный бак, и его забьют мусором, тогда и звоните».Оказалось, что с баками действительно всё в порядке. Правда, находятся они довольно далеко, у самих ж/д путей. Более того, переполненные урны, как делятся местные жители, - даже не собственность администрации или компании, которая занимается благоустройством.Урны поставили владельцы бани. Однако извлечение прибыли, видимо, волновало их больше, чем благосостояние местной достопримечательности. Ведь за чистоту ростовчане не платят.В поисках ответов на вопросы Ростов.ру обратился к властям. Однако государственные органы в лице управления ЖКХ по Железнодорожному району были заняты чем-то поважнее. Телефон, указанный на сайте для связи, не отвечал на звонки более часа.Напомним, Гремучка - одно из немногих мест в Ростове, где местные жители могут освежиться в жару. Конечно, вывоз мусора действительно задержался. Однако всё равно неприятно видеть, что ростовчане бросают мусор даже не там, где едят, а там, где отдыхают.Более того, можно ведь и не выкидывать отходы именно там, где они появились. Увидев и без того заполненные урны, люди могли просто забрать свой мусор с собой, а не наваливать еще больше. В таком случае баки были бы хоть и заполнены, но из них бы не вываливался мусор.