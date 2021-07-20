Стихийная свалка образовалась на Гремучем роднике в Ростове
В Ростове на Гремучем роднике обнаружили стихийную свалку. Об этом сообщили местные жители в соцсетях 22 июля.
Сразу несколько урн оказались до отказа забиты мусором. А в одном месте и вовсе оказалась свалка. Бутылки, фантики и бумажки располагались по всей территории Гремучки.
В поисках виновных Ростов.ру связался с компанией «Чистый город». Там от этой проблемы открестились, ссылаясь на то, что их дело - баки, а не урны: «Когда там поставят железный бак, и его забьют мусором, тогда и звоните».
Оказалось, что с баками действительно всё в порядке. Правда, находятся они довольно далеко, у самих ж/д путей. Более того, переполненные урны, как делятся местные жители, - даже не собственность администрации или компании, которая занимается благоустройством.
Урны поставили владельцы бани. Однако извлечение прибыли, видимо, волновало их больше, чем благосостояние местной достопримечательности. Ведь за чистоту ростовчане не платят.
В поисках ответов на вопросы Ростов.ру обратился к властям. Однако государственные органы в лице управления ЖКХ по Железнодорожному району были заняты чем-то поважнее. Телефон, указанный на сайте для связи, не отвечал на звонки более часа.
Напомним, Гремучка - одно из немногих мест в Ростове, где местные жители могут освежиться в жару. Конечно, вывоз мусора действительно задержался. Однако всё равно неприятно видеть, что ростовчане бросают мусор даже не там, где едят, а там, где отдыхают.
Более того, можно ведь и не выкидывать отходы именно там, где они появились. Увидев и без того заполненные урны, люди могли просто забрать свой мусор с собой, а не наваливать еще больше. В таком случае баки были бы хоть и заполнены, но из них бы не вываливался мусор.