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В ХК «Ростов» появился новый нападающий

В ХК «Ростов» появился новый нападающий
Новый нападающий присоединился к составу хоккейного клуба «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе «кондоров».

22-летний Юрий Шадрин подписал контракт с донской командой. Скорее всего, хоккеист будет играть за «Ростов» еще как минимум год. Нападающий является воспитанником челябинской школы хоккея и за всю свою карьеру побывал в нескольких местных клубах: «Трактор», «Белые Медведи» и «Челмет». В последнем Юрий играл до перехода в «Ростов».

В прошедшем сезоне Шадрин заработал 12 очков, пять из которых состояли из пасов. Судя по всему, хоккеист понравился «кондорам» как раз за свою уверенную игру.

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