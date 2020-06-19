В ХК «Ростов» появился новый нападающий

Новый нападающий присоединился к составу хоккейного клуба «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе «кондоров».22-летний Юрий Шадрин подписал контракт с донской командой. Скорее всего, хоккеист будет играть за «Ростов» еще как минимум год. Нападающий является воспитанником челябинской школы хоккея и за всю свою карьеру побывал в нескольких местных клубах: «Трактор», «Белые Медведи» и «Челмет». В последнем Юрий играл до перехода в «Ростов».В прошедшем сезоне Шадрин заработал 12 очков, пять из которых состояли из пасов. Судя по всему, хоккеист понравился «кондорам» как раз за свою уверенную игру.