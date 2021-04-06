Федеральные специалисты проверят гарантийные объекты Дона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Ростовской области специалисты федеральной лаборатории ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» проинспектировали объекты, приведенные к нормативу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Выездная инспекция проверяет объекты, выполненные в рамках приоритетного, а затем национального дорожного проекта с 2017 по 2020 годы.Эксперты Федерального дорожного агентства уже побывали на 43 объектах, среди которых улицы Страны Советов и Троллейбусная в Ростове. По итогам работы специалистов были выявлены нарушения.- Основные замечания касаются образования ям, продольных и поперечных трещин в покрытии, выкрашивания асфальтобетона и дефектов разметки, - поделился замначальника отдела контроля качества работ ростовского филиала ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Павел Черников.Специалисты внесли в соответствующие документы сведения о дефектах, а также установили сроки, когда подрядчик их должен будет устранить. Примечательно, что все работы подрядная организация будет выполнять за свой счет.Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев подчеркнул, что федеральные специалисты оказывают серьезную экспертную помощь в реализации нацпроекта и осуществляют независимый контроль на объектах.- Это дисциплинирует подрядчиков и помогает обеспечивать надлежащее качество исполнения мероприятий, – уверен министр транспорта региона.В нынешнем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ростовской области намечено привести в нормативное состояние 161 дорожный объект регионального и местного значения. Для контроля качества работ муниципальное образование порекомендовано подключить общественников. Присутствуя на всех этапах работ, представители общественных организаций будут способствовать объективной оценке населением результатов работы дорожников.