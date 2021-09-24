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Евгений Ковалев предложил ужесточить коронавирусные ограничения в Ростовской области

Евгений Ковалев предложил ужесточить коронавирусные ограничения в Ростовской области
Глава Роспотребнадзора Ростовской области предложил ужесточить карантинные меры. Евгений Ковалев попросил вернуть дистанционную работу.

По словам главного санврача Дона, в августе на предприятиях перестали организовывать дистанционную работу. Тогда заболеваемость коронавирусом в регионе снижалась, поэтому необходимости в «удаленке» не было.

- Нынешняя ситуация требует вернуться к этому, - уверен Евгений Ковалев. - На дистанционную работу необходимо перевести хронических больных и людей старше 65 лет.

Глава Роспотребнадзора попросил Василия Голубева рассмотреть возможность включить эти изменения в постановление № 272. Кроме того, главный санврач региона рекомендовал предприятиям для профилактики перевести на «удаленку» ряд сотрудников, которые не влияют на производственный цикл в свое отсутствие.

Напомним, в августе в Ростовской области ослабили ковидные ограничения. Аквапарки, а также фуд-корты и «островки» в ТЦ вернулись к работе, а болельщики смогли снова присутствовать на различных спортивных мероприятиях. Сотрудники, находившиеся на дистанционной работе из-за карантинных мер, вернулись на свои места.

Не исключено, что из-за роста заболеваемости в Ростовской области вскоре снова ужесточат ограничения по COVID-19.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону Роспотребнадзор

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