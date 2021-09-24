Евгений Ковалев предложил ужесточить коронавирусные ограничения в Ростовской области
Глава Роспотребнадзора Ростовской области предложил ужесточить карантинные меры. Евгений Ковалев попросил вернуть дистанционную работу.
По словам главного санврача Дона, в августе на предприятиях перестали организовывать дистанционную работу. Тогда заболеваемость коронавирусом в регионе снижалась, поэтому необходимости в «удаленке» не было.
- Нынешняя ситуация требует вернуться к этому, - уверен Евгений Ковалев. - На дистанционную работу необходимо перевести хронических больных и людей старше 65 лет.
Глава Роспотребнадзора попросил Василия Голубева рассмотреть возможность включить эти изменения в постановление № 272. Кроме того, главный санврач региона рекомендовал предприятиям для профилактики перевести на «удаленку» ряд сотрудников, которые не влияют на производственный цикл в свое отсутствие.
Напомним, в августе в Ростовской области ослабили ковидные ограничения. Аквапарки, а также фуд-корты и «островки» в ТЦ вернулись к работе, а болельщики смогли снова присутствовать на различных спортивных мероприятиях. Сотрудники, находившиеся на дистанционной работе из-за карантинных мер, вернулись на свои места.
Не исключено, что из-за роста заболеваемости в Ростовской области вскоре снова ужесточат ограничения по COVID-19.