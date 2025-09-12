В Ростовской области в результате страшного пожара пострадала 53-летняя жительница

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области в результате сильного пожара получила травмы 53-летняя женщина. Инцидент произошел 11 сентября в Целинском районе.В этот день в поселке Воровново вспыхнул одноэтажный частный дом, рассчитанный на две семьи. Возгорание началось в комнате из-за неисправного удлинителя. В сетевой фильтр были подключены зарядные устройства мобильного телефона и портативного компьютера, что привело к короткому замыканию. Огонь быстро распространился по всей комнате.Женщина, проживающая в доме, пыталась самостоятельно справиться с огнем, но ее усилия оказались недостаточными. В процессе спасения своего жилища она получила отравление угарным газом.Ликвидировать возгорание на площади десять квадратных метров удалось силами восьми пожарных, прибывших на двух специализированных автомобилях.