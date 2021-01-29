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Еще один ковидный госпиталь открыли на базе ЦГБ Новошахтинска

Еще один ковидный госпиталь открыли на базе ЦГБ Новошахтинска
В Новошахтинске на базе центральной горбольницы 1 февраля открыли ковидный госпиталь. Медучреждение рассчитано на 100 коечных мест.

В первый же день лечение получат 25 пациентов. Пока в госпиталь будут поступать только жители Новошахтинска.

В настоящее время больница укомплектована персоналом на 70%. Вскоре на помощь местным медикам приедут специалисты из донской столицы.

Информация о том, что в Новошахтинске развернут ковидный госпиталь, появилась еще в конце 2020 года. В январе 2021 правительство сообщило, что из резервного фонда Ростовской области выделили 52 миллиона рублей на закупку оборудования и переоснащение.

Еще 150 коек развернут для пациентов с COVID-19 на базе госпиталя ветеранов войн в Ростове-на-Дону до 1 марта.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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