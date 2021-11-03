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Еще 648 жителей Ростовской области подхватили коронавирус

Еще 648 жителей Ростовской области подхватили коронавирус
В Ростовской области увеличилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией. За сутки с 5 по 6 ноября заболели 648 человек.

Среди зараженных большую часть составляет молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной группе диагноз подтвердился у 33,4% человек. На втором месте по числу новых пациентов с коронавирусом - люди от 46 до 65 лет - 33%. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили и дети. Медики зафиксировали 15,4% случаев заражения среди несовершеннолетних. Также заболели пенсионеры. Вирус подхватили 14,2% людей от 66 до 79 лет и 4% - старше 80.

Как сообщили в региональном правительстве, всего за период пандемии диагноз подтвердился у 159 948 человек. Из них 7 914 не смогли побороть болезнь. Умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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