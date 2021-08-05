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Ещё 341 житель Ростовской области переболел коронавирусом

Ещё 341 житель Ростовской области переболел коронавирусом

Ещё 341 житель Ростовской области переболел коронавирусом. Об этом 6 августа сообщили в правительстве донского региона.

Всего с начала пандемии выздоровели 98 916 человек. Это примерно 88% от числа всех инфицированных. Для сравнения: в Краснодарском крае этот показатель равен 78%, а в Волгоградской области - 89%.

Другим способом, путём вакцинации, антитела за весь период пандемии получили 851 тысяча человек, включая 23 231 жителя области, вакцинированных за прошедшие сутки. Привились единожды с 5 по 6 августа 17 993 гражданина.

Всего с начала пандемии подхватили опасную инфекцию больше 112 тысяч человек, в том числе 466 случаев заражения выявили за прошедшие сутки.

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