В Ростовской области побороли коронавирус 120 человек

В Ростовской области за сутки с 8 по 9 июля с коронавирусом смогли справиться 120 человек. Об этом сообщили на сайте правительства области.Всего за весь период пандемии в регионе побороли опасную инфекцию 91 359 человек. Это примерно 89% от числа всех инфицированных. Для примера: в Краснодарском крае этот показатель меньше, всего 85%. А в Волгоградской области, наоборот, выше - там вирус побороли 92% всех заболевших.Первую дозу вакцины за всё время получили 759 077 человек. Полностью завершили двукратное введение 514 574 жителя Дона, в том числе 6 637 граждан - за последние сутки. Теперь они смогут посещать заведения общественного питания, игнорируя тест на ковид.Всего с начала пандемии на Дону заразились 101 774 человека. Из них 307 инфицированных - за сегодня. Скончались от коронавируса с момента его появления 4 774 жителя Дона.