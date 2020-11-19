Екатерина Диденко приехала знакомить нового парня с родителями в Таганрог

Фарма-блогер из Таганрога Екатерина Диденко привезла нового парня на родину, чтобы познакомить с родителями. Историями о небольшом путешествии в родной город девушка поделилась в социальной сети.Вместе с детьми и Екатериной в Таганрог приехал и новый парень девушки - Влад. Его Диденко познакомила не только с мамой, но и с бабушкой. К матери своего отца блогер привезла впервые и младшего сына Сашу. Малыш еще никогда не видел свою прабабушку, потому что Диденко очень редко приезжали к родным в Таганрог.Помимо того, что Екатерина пообщалась с родными, она посетила знаковые места Таганрога. Так, девушка привела своего парня в популярный банный комплекс, а также сводила детей на Таганрогский залив, показав, насколько из-за ветра упал уровень воды.Напомним, Диденко стала популярной после вечеринки с сухим льдом, которая прошла 28 февраля 2020 года. В день рождения Екатерины участники праздника высыпали сухой лед в бассейн, куда прыгнули друзья и супруг таганроженки. В результате химической реакции муж Екатерины и еще несколько ее друзей погибли.Из Таганрога Диденко уехала сразу после школы. Она поступила в пятигорский университет, откуда переехала в Москву. Девушка призналась, что очень редко приезжает в родной город.