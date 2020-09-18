Двоих дончан осудили за удерживание людей в подвале, избиение до смерти и кражу

Гуковский районный суд приговорил А. Свинухова к десяти годам «строгача», а его товарищу А. Перепятько дал три года условно и три с половиной года исправительного срока. Первого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, незаконном лишении свободы и краже, второго – только в незаконном лишении свободы.Суд установил, что подсудимые, встретив в одном из дворов Гуково 8 января 2020 года своих собутыльников, стали предъявлять им претензии за украденные чугунные плиты. Конфликт дошел до драки. Свинухов нанес В. травму груди и сломал ребра. В таком состоянии он и Перепятько заставили потерпевшего и его товарища спуститься в подвал. Погреб они закрыли крышкой и поставили сверху кресло.На этом преступники не остановились. Следом они поехали на базу, где работали раньше, и украли оттуда аккумулятор и пять с половиной тысяч рублей.Пленников из подвала вызволили полицейские, которых вызвали соседи. Полуживого В. госпитализировали в ЦРБ Гуково. В больнице он скончался спустя четыре дня. Его товарищ в суде был потерпевшим.