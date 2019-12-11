На Дону мужчину осудили на восемь лет за убийство товарища



Усть-Донецкий районный суд Ростовской области вынес приговор мужчине, до смерти забившему друга. Злоумышленник уже был судим ранее и отсидел 13 лет.



Суд установил, что Матвеев А. проживал в одном доме с Щ., который любил выпить. Подсудимый содержал и себя, и его. Бытовая ссора между мужчинами возникла 31 августа из-за того, что Щ. отказался идти за продуктами.



Обвиняемый ударил сожителя в лицо, а затем добил ногами в грудь и живот. Потерпевший скончался на месте от разрыва селезенки. Матвеев вину не признал. Он утверждает, что Щ. напал на него с ножом, и ему пришлось защищаться.



Матвеева А. обвинили в причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Его приговорили к восьми годам исправительной колонии общего режима и к полутора годам ограничения свободы. До этого мужчина уже отсидел 13 лет за причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от административного надзора.