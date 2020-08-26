В Ростове рецидивисту дали 3,5 года «строгача» за причинение тяжкого вреда здоровью

Ленинский районный суд вынес приговор Д. Евренко. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых как оружие.Суд установил, что подсудимый жил под одной крышей со своим приятелем. Тот приютил его, потому что у Евренко не было регистрации РФ.В один из дней подсудимый, как обычно, вечером пришел с работы (трудился он разнорабочим), но прихватил с собой пару бутылок водки.Мужчина приготовил ужин и пригласил друга выпить с ним.В ходе застолья между ними возникла словесная перепалка. Оппонент Евренко хотел уйти в другую комнату, но получил удар ножом в поясницу. Потерпевшему хватило сил выйти на улицу, где он упал без чувств. «Скорую» окровавленному мужчине вызвали прохожие.Евренко арестовали в тот же день. Свою вину он признал полностью. Учитывая то, что он уже сидел ранее за крупную кражу, суд приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима.