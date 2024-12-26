Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Двух братьев осудили в Ростове за передачу взятки

Двух братьев осудили в Ростове за передачу взятки
В Ростове осудили братьев Николая и Александра Рыбалко за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

По данным оперативников, в 2022 году к Николаю, врачу-эндокринологу, и Александру, медбрату из ГБУ РО «Городская поликлиника № 41», обратился их знакомый Дмитрий Титаренко. Мужчине грозила уголовная ответственность за избиение жителя Ростовской области, и он надеялся, что братья помогут ему избежать наказания.

Братья Рыбалко должны были передать два миллиона рублей представителю власти для прекращения дела. Оказалось, что конечный получатель денег не был должностным лицом и не мог оказать влияние на прекращения дела.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону назначил каждому из них наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в размере 6 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу. Приговор в законную силу вступил.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.