Двух братьев осудили в Ростове за передачу взятки

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В Ростове осудили братьев Николая и Александра Рыбалко за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.По данным оперативников, в 2022 году к Николаю, врачу-эндокринологу, и Александру, медбрату из ГБУ РО «Городская поликлиника № 41», обратился их знакомый Дмитрий Титаренко. Мужчине грозила уголовная ответственность за избиение жителя Ростовской области, и он надеялся, что братья помогут ему избежать наказания.Братья Рыбалко должны были передать два миллиона рублей представителю власти для прекращения дела. Оказалось, что конечный получатель денег не был должностным лицом и не мог оказать влияние на прекращения дела.Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону назначил каждому из них наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в размере 6 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу. Приговор в законную силу вступил.