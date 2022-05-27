Двое жителей Ростовской области отравились дикорастущими грибами с начала года

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С начала 2022 года двое жителей Ростовской области отравились дикорастущими грибами. За аналогичный период прошлого года в донском регионе зарегистрировали пять таких случаев. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Еще пятеро отравились вяленой домашней рыбой. Для одного из них этот прием пищи оказался последним – гражданин умер от ботулизма. В прошлом году от токсина ботулинических микробов пострадал лишь один. Тогда обошлось без смертей.Ботулизм - это опасное заболевание, поражающее нервную систему. Оно способно привести к летальному исходу. Причиной заражения, как правило, становится именно употребление грибов домашней консервации. Чтобы обезопасить себя от этого заболевания, необходимо выбирать для еды только фабричные консервированные продукты, а также всегда проверять целостность заводской упаковки.