Страшная авария произошла на Жуковском шоссе в Волгодонске

Фото: Соцсети

В Ростовской области, в городе Волгодонске, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Свидетели события опубликовали видеозаписи с места аварии в социальных сетях.Авария случилась днем на Жуковском шоссе 17 января. Согласно предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей не смог правильно оценить безопасное расстояние между транспортными средствами. В результате он на полной скорости врезался в другую машину.От удара легковой автомобиль был выброшен на обочину дороги, где перевернулся на бок. На фотографиях видно, что транспортное средство получило серьезные механические повреждения.Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.