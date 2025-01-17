Страшная авария произошла на Жуковском шоссе в Волгодонске
В Ростовской области, в городе Волгодонске, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Свидетели события опубликовали видеозаписи с места аварии в социальных сетях.
Авария случилась днем на Жуковском шоссе 17 января. Согласно предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей не смог правильно оценить безопасное расстояние между транспортными средствами. В результате он на полной скорости врезался в другую машину.
От удара легковой автомобиль был выброшен на обочину дороги, где перевернулся на бок. На фотографиях видно, что транспортное средство получило серьезные механические повреждения.
Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.