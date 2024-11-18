Массовая авария произошла на Суворовском

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону, в районе Суворовского, вечером 18 ноября произошла крупная авария. Свидетели инцидента разместили видео в социальных сетях.Дорожно-транспортное происшествие случилось около дома №18 на улице Белоусова. По сообщениям очевидцев, в столкновении участвовали как минимум три автомобиля. Судя по представленным кадрам, автомобили получили серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших отсутствует.В результате аварии движение в районе было полностью остановлено. Водителям приходится искать альтернативные маршруты, чтобы избежать этой «дорожной ловушки».