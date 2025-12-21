Движение транспорта по улице Совхозной в Ростове ограничат из-за ремонта ливневок

Фото: ДонДей

Движение транспорта по улице Совхозной в Ростове-на-Дону будет ограничено в период с 29 декабря 2025 года по 30 января 2026 года. Об этом сообщили в Департаменте автодорог и организации дорожного движения города.Причиной ограничения станет реконструкция системы ливневой канализации по адресу: улица Совхозная, 35. В ведомстве просят водителей учитывать данную информацию при планировании своих поездок по городу в новогодние праздники и выбирать альтернативные маршруты движения.Отметим, что в Ростове почти на три месяца ограничат движение на улице Еременко. Ограничения введут по Еременко - на участке от Маршала Жукова до Зарядного, по Зарядному - на участке от Еременко до Жданова, по Жданова - на участке от Зарядного до строения с адресным ориентиром Малиновского, 33 по Жданова.Ограничения движения для транспорта будут действовать с 24 декабря 2025-го по 3 апреля 2026 года.