Фото: ВТБ

ВТБ: бизнес вдвое чаще привлекает самозанятых. По данным ВТБ, в 2025 году средний и малый бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми.Рост их вовлеченности в работу компаний разных отраслей связан с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и растущим спросом бизнеса на гибких специалистов. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках финала конкурса Бизнес Баттл в Калининграде.В январе − августе 2025 года компании СМБ совершили через сервис ВТБ «Расчеты с самозанятыми» свыше 120 тысяч переводов, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Общий объем платежей составил более 22,6 млрд рублей, при этом объемы 2025 года на 20% больше, чем годом ранее.- Самозанятые становятся все более важным сегментом российского предпринимательства и экономики. Этот режим создает прозрачные и доверительные отношения между компаниями и исполнителями, обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. В ВТБ, по итогам 2025 года, мы ожидаем двукратного роста объема расчетов клиентов среднего и малого бизнеса с самозанятыми, – отметил Денис Бортников.ВТБ обслуживает более 850 тысяч самозанятых. На 1 сентября они зарегистрировали в банке суммарный доход около 12 млрд рублей. В цифровом виде им доступны все необходимые инструменты для работы и развития: оформление чеков, уплата налогов, получение выписок и справок, обучающие курсы и программы поддержки.25 сентября в Калининграде проходит финал конкурса стартапов Бизнес Баттл. Проект реализуется при поддержке регионального правительства и ВТБ с целью содействия развитию малого и среднего бизнеса, поиска перспективных стартапов и привлечения внимания к развитию предпринимательства. Организатором выступает Русская медиагруппа «Западная пресса», генеральным спонсором выступает банк ВТБ.