В Ростовской области разыскивают пропавшую 38-летнюю женщину

В Ростовской области ищут пропавшую без вести 38-летнюю женщину. Анна Абакумова перестала выходить на связь с родственниками с 18 сентября.Анна проживает в городе Миллерово на улице Менделеева. Сестра пропавшей Валерия забила тревогу когда ей позвонил муж Анны. Он сообщил, что женщина не выходит на связь уже неделю.В настоящее время Валерия лежит в больнице и собирается обращаться в полицию 29 сентября. По ее словам, у пропавшей женщины диагностировали шизофрению.Анна среднего телосложения, у нее волосы каштанового цвета средней длины и серо-зеленые глаза. Информации о ее одежде в день пропажи к сожалению нет.Если у вас есть какие-либо данные о местонахождении Анны Абакумовой, просьба сообщить об этом по номерам телефонов: 8-900-133-01-98 или 112.