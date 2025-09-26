Кадры жуткого пожара в приюте для собак в Ростовской области опубликовали в МЧС
В Красносулинском районе произошел страшный пожар, в котором пострадала владелица приюта для собак. Фото с места происшествия было обнародовано Министерством чрезвычайных ситуаций.
Инцидент произошел рано утром 25 сентября в двухэтажном здании, расположенном в садовом товариществе «Ивушка» возле поселка Пролетарского. По поступившим данным, когда первые пожарные прибыли на место, пламя полностью охватило двухэтажное здание.
Во время эвакуации собак из горящего строения женщина получила термические повреждения. К сожалению, спасти удалось не всех подопечных. Сотрудники МЧС вывели из огня уцелевших собак. Для тушения пожара, распространившегося на 80 квадратных метров, были задействованы восемь пожарных и две единицы спецтехники.
В результате случившегося здание сгорело дотла. Выжившие животные остались без дома. В настоящее время пострадавшая вместе с сыном и добровольцами активно занимаются поиском новых хозяев для своих питомцев.