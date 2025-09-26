Кадры жуткого пожара в приюте для собак в Ростовской области опубликовали в МЧС

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Красносулинском районе произошел страшный пожар, в котором пострадала владелица приюта для собак. Фото с места происшествия было обнародовано Министерством чрезвычайных ситуаций.Инцидент произошел рано утром 25 сентября в двухэтажном здании, расположенном в садовом товариществе «Ивушка» возле поселка Пролетарского. По поступившим данным, когда первые пожарные прибыли на место, пламя полностью охватило двухэтажное здание.Во время эвакуации собак из горящего строения женщина получила термические повреждения. К сожалению, спасти удалось не всех подопечных. Сотрудники МЧС вывели из огня уцелевших собак. Для тушения пожара, распространившегося на 80 квадратных метров, были задействованы восемь пожарных и две единицы спецтехники.В результате случившегося здание сгорело дотла. Выжившие животные остались без дома. В настоящее время пострадавшая вместе с сыном и добровольцами активно занимаются поиском новых хозяев для своих питомцев.