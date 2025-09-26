В Ростове сорвались торги по передаче в аренду имущества «Ростов Арены»
На сайте правительства Ростовской области сообщили о срыве торгов по передаче в аренду движимого имущества стадиона «Ростов Арена».
Предметом аукциона являлось имущество стадиона, необходимое для обеспечения административных и хозяйственных нужд. Выигравший торги, предложив 2 090 299 рублей, получил бы право на использование данного имущества до середины 2027 года.
Аукцион, назначенный на 19 сентября, не состоялся из-за того, что единственным участником, подавшим заявку, оказалось АО ФК «Ростов».