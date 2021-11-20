В Ростове 46-летний мужчина из-за ревности забил насмерть своего собутыльника

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В Ростове 46-летний мужчина не поделил с собутыльником женщину и забил его насмерть. Происшествие случилось 25 октября на улице 3-я Линия.По версии следствия, в тот день обвиняемый был дома в компании своего 56-летнего знакомого. Они выпивали, когда разговор случайно зашёл о возлюбленной 46-летнего ростовчанина. Женщину они поделить не смогли, и громкий спор быстро перерос в драку. Хозяин дома стал избивать собутыльника руками, ногами и деревянным стулом. Жители соседнего дома, услышав крики, вызвали «скорую» и полицию. Потерпевшего доставили в больницу с множественными травмами. Мужчина скончался в больнице спустя несколько дней.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что на ранее судимого 46-летнего ростовчанина завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.