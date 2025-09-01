В Ростове торжественно открыли стелу, символизирующую мужество российского народа

- Она напоминает о людях, взявшихся за руки, держащих государственные награды — это аллегория нашей сплоченности в борьбе за независимость страны и дань уважения подвигам наших предков и современников, - добавил Александр Скрябин. - Дорогие ростовчане, давайте вместе помнить о подвиге тех, кто боролся за свободу и независимость, и стремиться к тому, чтобы это единство сохранялось и в будущем.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в донской столице торжественно открыли стелу, посвященную героизму российского народа. Этот памятный монумент установлен на въезде в город со стороны Таганрога, символизируя подвиг защитников.Как отметил глава города Александр Скрябин, эта конструкция из трех букв «V» символизирует не только победу, но и единство нашего народа.Жители Октябрьского района обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю с предложением вернуть на место ордена Ленина и Отечественной войны I степени. Администрация поддержала эту инициативу и приняла решение о проведении комплексного ремонта въездной группы в город.За короткий срок были выполнены значительные работы. Отремонтированы дорога и транспортное кольцо, увеличен радиус правого поворота с улицы Таганрогской на улицу Малиновского, оборудованы остановочные площадки и приведён в порядок въездной знак «Октябрьский район» с флаговой группой. Также была отреставрирована основа стелы, посвящённой авиаторам на улице Таганрогской.Необходимо подчеркнуть вклад всех участвующих служб, бизнеса и архитекторов в осуществление этого проекта.