Спасатели вытащили из Дона двух рыбаков, чья лодка опрокинулась

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области два рыбака едва не утонули в реке. Инцидент произошел 31 августа в Азовском районе, вблизи Елизаветинского сельского поселения.Спасатели, патрулируя реку Дон, заметили перевернутую лодку и двух мужчин в воде. Сотрудники ГИМС МЧС России подплыли к ним и оказали помощь.Рыбаков подняли на борт, а лодку отбуксировали к берегу. Лодка перевернулась, по словам рыбаков, из-за того, что они наклонились на один борт вдвоём.Мужчины вернулись домой без улова, однако никто не пострадал.