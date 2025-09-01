Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Спасатели вытащили из Дона двух рыбаков, чья лодка опрокинулась

Спасатели вытащили из Дона двух рыбаков, чья лодка опрокинулась
В Ростовской области два рыбака едва не утонули в реке. Инцидент произошел 31 августа в Азовском районе, вблизи Елизаветинского сельского поселения.

Спасатели, патрулируя реку Дон, заметили перевернутую лодку и двух мужчин в воде. Сотрудники ГИМС МЧС России подплыли к ним и оказали помощь.

Рыбаков подняли на борт, а лодку отбуксировали к берегу. Лодка перевернулась, по словам рыбаков, из-за того, что они наклонились на один борт вдвоём.

Мужчины вернулись домой без улова, однако никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.