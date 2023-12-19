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С 22 декабря электрички Ростов – Таганрог будут ходить по новому графику

С 22 декабря электрички Ростов – Таганрог будут ходить по новому графику
С 22 декабря электрички Ростов – Таганрог будут ходить по новому графику. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пассажирской компании.

Состав № 6526 по новому расписанию начнет отправляться с Пригородного вокзала Ростова в 21:25 вместо 21:40. На 15 минут сдвинутся последующие остановки. В Таганрог на конечную станцию электричка будет прибывать в 22:53. По старому графику пригородный поезд доезжает в 23:08.

Напомним, с 19 ноября между Ростовом и Таганрогом курсируют дополнительные вечерние электрички.
Фото: Ростов ру
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