Под Ростовом рыбак выловил огромного амура

Фото: Дондей.

Рыбак Виталий Шульга поймал в реке Дон амура весом 15 килограммов. О крупном улове рассказывает портал Donday.Опытный рыбак отправился на рыбалку с семьей и друзьями в окрестностях Ростова-на-Дону. Компания наслаждалась купанием и отдыхом, но главной целью Виталия была крупная рыба. Его задачей было поймать большого амура в Дону.- Поймать амура непросто, это требует усилий. Важно постоянно прикармливать зерном, что на течении сложно сделать - приходится лепить шары с добавлением глины, и в день уходит до 400-500 таких шаров. Если этого не делать, кормовая дорожка быстро размывается проходящими кораблями, - рассказал Виталий. - Также важно правильно использовать удилища, а если течение несет траву, что бывает часто, ловля становится трудной. В этот раз на месте были только разрозненные особи, что делало рыбалку еще более азартной.В первый день Виталий не поймал крупной рыбы, удача пришла через несколько дней непрерывной прикормки. В воде показался амур, и через 10 минут борьбы рыба была поймана. Виталий взвесил улов - амур потянул на 15 килограммов. По традиции рыбак сфотографировался с трофеем и отпустил его.Еще один крупный амур сорвался, так как снасть не выдержала веса. Виталий расстроился, так как это мог быть его рекордный улов. Как говорит сам рыболов: «Рыба, которая срывается, запоминается надолго, а пойманная быстро забывается». Но Виталий не унывает, впереди еще много рыбалок.Вся жизнь Виталия связана с рыбалкой. Он работает в рыболовном магазине и при любой возможности выезжает порыбачить. Его самый крупный улов - карп весом 17 килограммов.