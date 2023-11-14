В Ростовской области автомобилистов предупредили об опасности на дорогах из-за ливней

Фото: Ростов ру.

С самого утра 14 ноября на Ростовскую область обрушились ливни. Дожди с грозой и сильным ветром пройдут по всему региону. Донское УГИБДД предупреждает автомобилистов об опасности на дорогах из-за непогоды.По прогнозу синоптиков, в Ростовской области прогнозируют дожди в сочетании с порывами ветра. Это повышает риски ДТП и других ЧП.Водителям во время непогоды нужно быть предельно внимательными. Ведь машина может стать неуправляемой на скользкой дороге, потому что сцепление колес с асфальтом может быть хуже во время дождя. Поэтому нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал с другими авто.Пешеходам также рекомендуют внимательно переходить дорогу. На одежде лучше иметь специальные светоотражающие элементы из-за плохой видимости.