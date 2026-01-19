Новости
Донские спасатели вытащили из реки замерзшего лебедя, который не покидал погибшую пару

В Ростовской области спасли из льда реки Большой Несветай лебедя, который не хотел покидать погибшую подругу. Инцидент произошёл 19 января в Родионово-Несветаевской слободе, рассказали в ГКУ РО "РО ПСС".

Местные жители заметили двух лебедей на замёрзшей реке. Одна из птиц не выжила, а второй лебедь — самец — остался рядом с ней. Очевидцы сообщили об этом в спасательную службу. Спасатели, используя надувной плот и страховочные верёвки, успешно эвакуировали лебедей с льдины. Об этом сообщили в региональном управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Выжившего лебедя передали специалисту по охотничьему хозяйству.
Фото: ГКУ РО "РО ПСС.
