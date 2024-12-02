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В Ростовской области четыре лебедя не могут улететь с замерзшего озера

В Ростовской области четыре лебедя не могут улететь с замерзшего озера

В Ростовской области четыре лебедя не могут покинуть замерзшее озеро. Неравнодушные жители поселка Углерод призывают к спасению этих птиц, оставшихся на замерзшем пруду. Лебеди осторожно плавают в небольшой полынье, которая скоро может закрыться льдом.

Согласно словам очевидцев, на пруду больше нет других водоплавающих птиц — все они улетели на юг.

— Лягушки ушли в зимнюю спячку, а рыба уже давно погрузилась на дно. Мы заметили, что пернатые не едят ни корм, ни кашу. Им становится все сложнее найти пищу, — сообщают местные жители.

Попытки самостоятельно вытащить лебедей также не увенчаются успехом. К сожалению, парк птиц «Малинки» также не имеет возможности помочь в этой ситуации. Люди уже не знают, как им спасти пернатых.

Неравнодушные жители поселка Углерод просят спасти лебедей, которые остаются на скованном льдом пруду.
Фото: соцсети
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